Джокер казино (Joker casino): огляд інтернет-клубу в Україні

Joker casino UA організовано у 2020 році, має низку переваг – щоденні місії, Live казино, спортивний покер, турніри. У каталозі понад 3000 азартних ігор, створених 61 провайдером. Рахунок можна відкрити тільки в гривнях, мінімальний депозит – 100 грн.

Офіційний сайт Joker UA

Яскравий, барвистий дизайн із перших миттєвостей перебування на сайті викликає позитивні емоції. Інтерфейс віртуального закладу підтримує 3 мовні версії – англійську, українську, російську. Джокер казино Україна пропонує приєднатися до партнерської програми, отримувати гривні не тільки в слотах, а й за активні дії з просування бренду.

Плюси та мінуси Казино JOKER

Переваги та недоліки відомого в Україні бренду представлені в таблиці

Плюси Мінуси Вітальний кейс Відсутня повноцінна програма лояльності Акції з солідними призами Ліміти на виведення виграшів – до 15000 грн на добу Нагороди Обмежений асортимент платіжних систем Великий каталог азартних ігор – понад 3000 ігрових автоматів, рулетки, Live-дилерів, покеру, бінго, блекджека, інших Територіальні обмеження щодо реєстрації – Росія, Білорусь, інші регіони Багатомовний інтерфейс Виведення грошей протягом 48 годин Партнерська програма Цілодобова служба підтримки

Бонуси в Joker casino

Джокер казино в Україні пропонує відвідувачам активувати кілька бонусних пропозицій

Бонус Особливості За реєстрацію 100 фріспінів за кожен другий депозит від 100 UAH. Гравець отримує по 500 депозитних і бездепозитних спінів в ігрових автоматах. Вітальний Бонус на перший депозит: 100% до 50000 UAH. Для активації потрібно поповнити рахунок мінімум на 300 UAH. Кешбек 1 раз на тиждень Варіанти нарахування кешбеку: 10%, 15%, 20% від незіграних ставок. Мінімальна сума програшу – 500 UAH. Максимальна сума – 10000 UAH. Бездепозитний бонус за промокодом Фриспіни видають гравцям, які ввели унікальний бонус-код у спеціальне віконце

У розділі “Нагороди” оператор пропонує проходити рівні та отримувати за нові досягнення всілякі призи. Серед них будуть промокоди, бали, бонусні бокси, призи реальними грошима, інше.

Вхід і реєстрація в Joker casino

Онлайн казино Joker пропонує пройти стандартну реєстрацію для набуття членства в клубі, з вибором способу – телефоном або електронною поштою.

Заповнити анкету, вказавши телефон і код із смс-повідомлення або електронну адресу, пароль, промокод (за наявності). Підтвердити електронну адресу. Конкретизувати інформацію в особистому кабінеті. Верифікувати акаунт із попереднім завантаженням сканів документів.

У Joker casino вхід виконується за логіном і паролем, які потрібно вказати у формі. Оператором передбачено обмеження за віковим і територіальним цензом. Заборонено реєструватися особам молодше 18 років і користувачам, які проживають у Криму, Донецькій і Луганській областях, у Росії, Білорусі та інших регіонах.

Мобільна версія Joker casino

Для зручності гри зі смартфонів створено додаток. Софт доступний для завантаження на пристрої з Android. Посилання на додаток розташоване в особистому кабінеті користувача. Безкоштовно грати в мобільному додатку не можна. Оператор дозволяє брати участь тільки в іграх на гроші. Для iOS мобільний додаток не розроблено.

Ігровий асортимент у Joker casino UA

Грати в Joker можна в різні слоти, карти, краш-ігри та багато інших. Ігротека клубу надзвичайно велика, але пріоритетним напрямком залишаються слоти, створені Playson, Spinomenal, BTG, Yggdrasil Gaming, Quickspin і багатьма іншими провайдерами. Найбільш популярні слоти представлені в таблиці

Слот Провайдер Відсоток віддач Волатильність Жанр Dork Unit Hacksaw Gaming 96,41% Висока Фрукти Red Cap Endorphina 96,0 Висока Пригоди Hell Hot 100 Endorphina 96,0 Середня Класика Reactoonz Play’n GO 96,0 Висока Фантастика Burning Hot Amusnet Interactive 96,45 Низька Класика

Турніри та лотереї в Joker casino

На поточний момент в онлайн казино проходить турнір “Гарячий фест” із призовим фондом 100 000 гривень. Потрібно проходити місії та отримувати бали. Чим складніше завдання, тим більше балів отримає клієнт. Лотерей, крім скретч-карт, в інтернет казино немає.

Служба підтримки в Joker casino UA

Для контакту з клієнтами в режимі 24/7 передбачено онлайн чат. Гравці можуть звертатися з актуальними для себе питаннями на електронну пошту advertising@joker.land.