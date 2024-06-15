“Дитинство, вбите війною”: Галина Дудар  представила витинанки з воєнного циклу

Виставку під такою зворушливою назвою відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї з нагоди Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Тут експонуються цікаві витинанки на військову тематику відомої майстрині народної творчості Галини Дудар.

На виставці представлені фоторепродукції з зображенням поруйнованих та знищених війною дитячих майданчиків, шкіл, садочків тощо. А ще ящик для боєприпасів, переданий до музею Логістичним центром допомоги бійцям АТО/ОСС з уламками артилерійських снарядів, градів та гільзами від набоїв.

Також розміщено символічну карту України, де відвідувачі музею мають змогу в пам’ять про загиблих маленьких українців розвісити жовті дзвіночки, які нагадують про сміх дітей, який більше не задзвенить, про їхнє вкрадене дитинство.

Галина Дудар представила витинанки з воєнного циклу, створені від початку війни. В експозиції представлений Триптих «Біль»: Буча. Плакало небо. Гойдалка.

За її словами, в основі – події, про які з перших місяців вторгнення дізнався весь світ. Події, які розривали серце, від яких холоне кров у жилах, – трагедія Бучі, Дніпра, Харкова, Бородянки, інших міст, сіл та містечок України…

Це історія про вірність собаки на ймення Крим, який сумує і чекає своїх господарів – родину, яка загинула під час бомбардування Дніпра, це історія про діток, 37-річна матір яких померла під час окупації Бучі у підвалі (вони щодня приносили їжу матусі на могилу), це історія про дівчинку на гойдалці серед руїн і молоді пагінці, які проростають з купи каміння – про перемогу життя над смертю.

Наступні історії – «Випускний на подвір’ї зруйнованої школи» (Харків. Вересень 2022) і «Мамо, де мій садочок?» – історія маленької Маші, відео з якою просто розривало серця мільйонів користувачів соцмереж. То був 571-й день повномасштабного вторгнення.

Символічно, що ці витинанкові історії створені із старих радянських газет, часто російськомовних. « Відвідувачам виставки треба звернути увагу на підклади витинанки – знайомі колишні лозунги про мир, щасливе дитинство, про дружбу усіх дітей планети. Ось що приніс «русскій мір» моїй Україні… Ось таке щасливе безтурботне дитинство…» – каже Галина Дудар. – І остання витинанка-колаж «Незламність». Скривавлений ведмедик, якого ніколи не пригорне до грудей маленька дівчинка, щаслива мама з донечкою, які вже ніколи не будуть бігти, взявшись за руки, за повітряною кулькою, хлопчина-бешкетник ніколи не кататиметься на новенькому самокаті із друзями наввипередки. Ніколи! Бо все це у них відібрала війна!

А пам’ятаєте про Бородянку – шафка з васильківським півником, які дивом уціліли при влучанні рашистської ракети? Вони стали символом незламності українців. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Ці мої роботи – це історія війни у витинанці. Це історії дітей, родин. Таких історій багато. І я продовжую їх збирати. Від них плаче небо. Діти і війна – це два непоєднувані слова, здавалося би. Але… Це дуже важко. Але це потрібно робити. Для майбутніх поколінь».

І наостанок скажу кілька слів про авторку виставки, народну майстриню, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, вчителя-методиста Галину Дудар. Вона уже чимало років з великою любов’ю творить витинанки. Каже, що до цього мистецтва прийшла завдяки… геометрії. Аби пояснити учням, що таке семетрія, взяла аркуш паперу, ножиці й зробила першу витинанку.

Галина Дудар народилася у Копичинцях, зростала у Бережанах, навчалася, працює й живе у Тернополі. Удвох із чоловіком родина виховала трьох дітей, мають онуків.

Пані Галина закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського педуніверситету, вчителює у Тернопільській ЗОШ №19. Математичний склад розуму вміло поєднує з творчою харизмою. Є авторкою книги «Дивовижний витинанковий світ». Кожна її робота – неповторна і дивовижна.

Галина Дудар – учасниця багатьох всеукраїнських конкурсів, обласних та міжнародних виставок майстрів декоративно-прикладного мистецтва.

До слова, 4 червня 2021 року вперше наша держава на офіційному рівні відзначила День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. А у 2022 році першою леді Олена Зеленська започатковала Всеукраїнську акцію «Голоси дітей». Відтак виставка Галини Дудар “Дитинство, вбите війною” триватиме до 18 червня.