Директором музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини став ветеран війни

Відомий на Тернопільщині військовик, громадсько-політичний діяч, ветеран війни Євгеній Філь став переможцем конкурсу на посаду директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини».

Конкурс був оголошений Тернопільською обласною радою 15 вересня у зв’язку із завершення дії попереднього контракту.

Після запитань та обговорення конкурсна комісія вирішила визначити переможцем конкурсу на зайняття посади директора музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини учасника конкурсу – Філя Євгенія Васильовича.

Євгеній Філь подякував членам комісії за довіру та запевнив, що зробить усе можливе, щоб його досвід, знання та відданість справі збереження історичної памʼяті сприяли подальшому розвитку музею та гідному представленню історії національно-визвольної боротьби Тернопільщини.