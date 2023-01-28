Директорка музею Словацького у Кременці отримала міжнародну премію “Культурна дипломатія”

Нещодавно ГО «Грандів, рейтингів та номінацій», БО «Комітет з громадських нагород України» повідомили про нагородження директора обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в Кременці Тамари Сенної престижною міжнародною премією «Культурна дипломатія» та орденом «Золота Зірка культурної дипломатії».

Тамара Григорівна Сеніна – член Національної спілки журналістів, заслужений діяч культури Республіки Польща (2000, 2014).

Музей Юліуша Словацького пані Сеніна очолює від початку створення, була співавторкою його концепції та експозиційного плану. Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу була і залишається міжнародна діяльність у галузі культури.

Цьому слугує низка успішних міжнародних проєктів, реалізованих у музеї. Найрезонансніший із них – «Діалог двох культур», створений спільно із Національним музеєм у Перемишлі.

Завдяки зусиллям очільниці музею українсько-польський діалог письменників, науковців, літераторів, музейників виплеснувся поза рамки України та Польщі, до нього долучилися представники культурних еліт інших держав (Великої Британії, Греції, Франції).

«Діалог» трансформувався у міжнародний форум, платформу для обміну творчими здобутками, поглядами, досягненнями. Окрім «Діалогу двох культур», у музеї реалізують локальні проєкти спільно з європейськими партнерами, зокрема із Тарнобжеським історичним музеєм та Національним музеєм у Любліні.

Це – молодіжний польсько-український проєкт «Літературна кав’ярня», концерти, флешмоби, літературні читання, поетичні презентації, едукаційні онлайн-імпрези. Усі ці заходи сприяють інтеграції представників українських культурних кіл, студентської та учнівської молоді в європейську культуру, дають можливість привнести українські цінності до спільної європейської скарбниці. Міжнародна премія «Культурна дипломатія» є логічною оцінкою професійної діяльності Тамари Сеніної.

Олена ГАСЬКЕВИЧ,

старша наукова співробітниця музею