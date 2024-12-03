Двоє молодиків з Тернопільщини за 1000 доларів підпалили сільську раду

Двоє мешканців Тернополя віком 20 та 23 роки виявилися зловмисниками, які причетні до вчинення підпалів адміністративних будівель, трансформаторних підстанцій та електрорелейних шаф залізниці, а також організації вибухів на залізничних коліях у західних областях України.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували ще двох поплічників ворога, завербованих спецслужбами рф.

Фігуранти були завербовані ворогом, коли шукали «легкого» заробітку у Телеграм-каналах.

Там їм запропонували виконати «тестове» завдання: підпалити приміщення однієї із сільських рад неподалік Тернополя. За його виконання та фіксацію на відео своїх дій молодикам обіцяли перерахувати винагороду у розмірі однієї тисячі доларів США.

Першою ціллю вони обрали адміністративну будівлю у селі Петриків Тернопільського району.

У ніч з 29 на 30 листопада зловмисники розбили вікно у приміщенні сільської ради, вилили легкозаймисту рідину та підпалили її.

Наступним завданням мало бути сходження потяга з рейок за допомогою встановлення на колії «гальмівного стопору».

Проте завдяки злагодженим діям СБУ та Національної поліції ворожих поплічників затримали «по гарячих слідах».

У паліїв вилучено мобільні телефони, на яких зберігалися детальні інструкції замовника злочину щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили оперативники СБУ в Тернопільській області спільно зі співробітниками Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури.