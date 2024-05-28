Дворові матчі з міні-футболу у Тернополі

Ці хлопці дуже люблять поганяти м’яча, дивлячись на їх гру, розумієш, що це – справжня командна гра, де є всі основні гравці – нападаючі, захисники, воротарі. Єдине, що відрізняє такі футбольні зустрічі, – це розмір футбольного поля і тривалість матчу.

У дворі за адресою 15 Квітня, 35, що у Тернополі, 21 травня було гамірно – чотири команди юних любителів футболу – хлопчаків віком 10-12 років зійшлися у фіналі турніру з дворового міні-футболу.

Протягом місяця тривали відбірні матчі – між собою змагалися команди по 8 учасників, які реєструвалися протягом травня на участь у іграх.

Головний арбітр турнірів Андрій Михайлович Теплий розповів: «Сьогодні між собою змагалися команди «Патруль», «Калина», «Основа», «Расист». Від Тернопільського центру фізичного здоров’я населення ми нагороджуємо хлопців відзнаками «Кращий бомбардир», «Кращий воротар», «Кращий нападник», «Кращий гравець».

Усі команди отримали чудові подарунки від партнерів турніру – м’ячі від Асоціації футболу Тернопільського району, пам’ятні медалі та кубки найкращим футболістам від Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Тернопільської міської ради. Діти отримали також у подарунки зошити, блокноти, додаткові години від оздоровчого комплексу, воду від «Добра вода», протягом відбіркових матчів дітей підтримали виробники морозива «Ласунка».

Перше місце здобула команда «Калина», друге місце команда «Расист», третє місце у команди «Патруль».

М’ячі командам учасникам фіналу вручив голова комітету дитячо-юнацького футболу Асоціації футболу Тернопільщини Володимир Ясюченя.

– Ми завжди раді підтримати дворовий футбол, бо і самі колись у своїх дворах ганяли м’яча. Серед учасників фіналу бачу і наших учнів, які займаються футболом у різних футбольних клубах, приємно, що їх команди вийшли у фінал, відчувається злагодження у грі цих хлопців», – зауважив В. Ясюченя.

До слова, справжній футбольний м’яч, напевно, один з найкращих призів футбольним командам, усього 465 грамів футбольного щастя передали капітанам усіх чотирьох команд фіналу дворового міні-футболу. Такі зустрічі тільки для інших категорій гравців триватимуть протягом літа.