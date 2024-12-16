Двох військових з Тернопільщини нагородили “Золотим Хрестом”

Захисники з Тернопільщини Олександр Камешкерцев та Юрій Дорош отримали відзнаку “Золотий хрест”.

Про це повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

“Це гордість для нас усіх. До повномасштабного вторгнення Олександр перебував за кордоном. Почувши поклик серця, повернувся додому та добровільно став на захист рідної країни. Вже майже два роки на передовій. Спочатку як штурмовик, а тепер виконує інші важливі бойові завдання”, — написав голова Підгаєцької громади Ігор Мерена про Олександра Камешкерцева.

Юрій Дорош отримав відзнаку 6-го грудня, у День Збройних Сил України.

Захисник народився 18 травня 1993 року в місті Теофіполь Хмельницької області. У шестирічному віці разом із родиною переїхав до села Завалів, де розпочав своє навчання у місцевій школі. Після закінчення школи Юрій навчався в Тернопільському національному педагогічному університеті, а потім проходив строкову військову службу. Незадовго до повномасштабного вторгнення він повернувся до України і 7 березня 2022 року вступив до лав Збройних Сил України. Пізніше приєднався до 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, де служить старшим бойовим медиком роти.

Ця нагорода – вже п’ята в його військовій кар’єрі, і за кожною стоїть величезна праця, відвага та самопожертва.

“Юрію, вітаємо тебе з цією відзнакою та дякуємо за твою службу! Твоя мужність і незламність є гордістю для всієї громади. Особливу подяку висловлюємо твоїм батькам – пані Світлані та пану Юрію. Саме ваша любов, підтримка й виховання заклали в Юрія ті моральні цінності, які допомагають йому бути справжнім Героєм. Ви виростили патріота, сильного духом і щирого серцем, і ваша роль у цій важливій справі неоціненна.

Бажаємо тобі, Юрію, міцного здоров’я, витримки, удачі та щасливого повернення додому. Ми всі тебе чекаємо та пишаємося тобою й дякуємо за твій внесок у нашу спільну перемогу!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.