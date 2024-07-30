Двох лікарів з Тернопільщини нагородили Орденом Святого Пантелеймона

Двоє лікарів з Тернопільщини отримали медичний «Оскар». У Києві, 27 липня, відбулася церемонія нагородження Орденом Святого Пантелеймона кращих медиків України, що в медичних колах називають «медичним Оскаром».

Нагороди отримали Мирослав Домбрович та Любомир Синоверський, повідомляють у Тернопільській ОВА.

Мирослав Домбрович – капітан медичної служби, доцент отримав відзнаку в номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» (для військових медиків).

Любомир Синоверський – генеральний директор КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г. Вершигори» здобув нагороду у номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» (для цивільних медиків).