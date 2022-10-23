Дві спортсменки з Тернополя зайняли призові місця на змаганнях з фітнесу та бодібілдингу. Про це повідомив їхній тренер Віктор Мацикур.
За його словами, 22 жовтня на Хмельниччині, в Кам’янці-Подільському на підтримку Збройних сил відбувся благодійний чемпіонат України федерації UFBF. Тут виступала спортсменка з Тернополя Вікторія Сивак, пише “Суспільне”.
“Моя вихованка Вікторія чудово дебютувала на цьому чемпіонаті. Їй вдалося у трьох категоріях: новачки, студентки та юніорки пробитися у призові фінали і завоювати одне п’яте і два четвертих місця у розділі “фітнес-бікіні”.
Віктор Мацикур каже, що спільна підготовка Вікторії до змагань тривала 5 місяців.
“Вікторія працює тренеркою в одному з фітнес-клубів нашого міста, тренується кілька років. Вона дуже свідома, зібрана й організована людина, що важливо – і в плані харчування. За межами залу тренер фактично не бачить, що робить спортсмен і як виконує всі настанови. Вікторія дотримувалася усіх моїх порад, дуже сумлінно виконувала складний комплекс вправ з рекордними для себе вагами у залі”.
Раніше спортсменка займалася танцями.
“Вікторія дуже артистична. Це відзначили окремі судді чемпіонату”.
Ще одна вихованка Віктора Мацикура – Ольга Пастух потрапила до фіналу на змаганнях у Польщі.
“Ольга, практично тренуючись самостійно, але дослухаючись до моїх програм тренувань та підготовик, змогла на найбільших аматорських змаганнях пробитися у фінал і завоювати четверте місце у категоріі “фітнес-бікіні” на Чемпіонаті Польщі NPC Worldwide. Ніхто не знає, через які труднощі проходить спортсмен та тренер, але все це можливо завдяки тому, що і на фронті, й у тилу ми вміємо, можемо, а значить переможемо”, – каже тернопільський тренер.