Дві спортсменки з Тернополя зайняли призові місця на змаганнях з фітнесу та бодібілдингу. Про це повідомив їхній тренер Віктор Мацикур.

За його словами, 22 жовтня на Хмельниччині, в Кам’янці-Подільському на підтримку Збройних сил відбувся благодійний чемпіонат України федерації UFBF. Тут виступала спортсменка з Тернополя Вікторія Сивак, пише “Суспільне”.

“Моя вихованка Вікторія чудово дебютувала на цьому чемпіонаті. Їй вдалося у трьох категоріях: новачки, студентки та юніорки пробитися у призові фінали і завоювати одне п’яте і два четвертих місця у розділі “фітнес-бікіні”.