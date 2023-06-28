Дві школи хочуть закрити на Тернопільщині через відсутність укриттів

“На жаль, архітектурні особливості будівель Яблунівської ЗОШ І ступеня та Юстинівської ЗОШ І ступеня не дозволяли облаштування навіть найпростіших укриттів, тому учні та педагогічні працівники у 2022/2023 навчальному році змушені були здійснювати освітній процес у дистанційній формі.

Оскільки з 01.09.2023р. основною формою навчання, за вимогою МОН, має бути очне навчання або індивідуальне (екстернат, сімейна освіта, педагогічний патронаж) постало питання закриття Юстинівської ЗОШ І ступеня та Яблунівської ЗОШ І ступеня”,— повідомила Підгаєцька міська рада.