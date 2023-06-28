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Дві школи хочуть закрити на Тернопільщині через відсутність укриттів

28.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Підгаєцька міська громада

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 На крайній позачерговій сесії Підгаєцької міської ради обговорювалося питання щодо закриття двох шкіл.

“На жаль,  архітектурні особливості будівель Яблунівської ЗОШ І  ступеня та Юстинівської ЗОШ І ступеня не дозволяли облаштування навіть найпростіших укриттів, тому учні та педагогічні працівники у 2022/2023 навчальному році змушені були здійснювати освітній процес у дистанційній формі.

Оскільки з 01.09.2023р. основною формою навчання, за вимогою МОН, має бути очне навчання або індивідуальне (екстернат, сімейна освіта, педагогічний патронаж) постало питання закриття Юстинівської ЗОШ І ступеня та Яблунівської ЗОШ І ступеня”,— повідомила Підгаєцька міська рада.

Управлінням освіти Підгаєцької міської ради запропоновано продовження навчання в очному форматі із забезпеченням підвозу здобувачів освіти до навчальних закладів  у Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ст. та Завалівській ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Теги: школи, новини Тернопільщини, Підгаєцька громада

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