Дві шахрайки обікрали 83-річного пенсіонера у Тернополі

Дві незнайомки постукали у двері 83-річного тернополянина 15 листопада. Вони представилися працівниками благодійного фонду та розповіли, що їх організація надаватиме допомогу людям похилого віку.

Жінки попросили записати його дані. Старенький повірив шахрайкам та впустив до квартири. Допоки одна жінка відволікала увагу господаря на кухні, її спільниця швидко обнишпорила кімнату та викрала зі сховку під матрацом 10 тисяч гривень.

Потерпілий лише через два дні помітив зникнення своїх заощаджень. Чоловік зателефонував в поліцію.

Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної, комунальної чи благодійної установи, в першу чергу попросіть її пред’явити посвідчення, також зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати усі законні обставини такого візиту.

Перевірте ретельно почуту інформацію, не поспішайте віддавати незнайомцям гроші за будь-які послуги, розмінювати чи міняти купюри. У такий спосіб шахраї намагаються дізнатися, де в будинку зберігаються гроші, аби відволікаючи увагу, викрасти їх.

Не впускайте невідомих до помешкання до з’ясування усіх обставин їх візиту!