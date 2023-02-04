Дві медичні мобільні бригади запрацювали на Тернопільщині. Вони надаватимуть допомогу у віддалених населених пунктах, зокрема Шумської та Заліщицької територіальних громад, повідомляє “За Збручем”.

Мобільні бригади на Тернопільщині запрацювали у рамках проєкту USAID “Розбудова стійкої системи громадського здоров’я”.

Лікарі цих бригад обстежуватимуть пацієнтів, надаватимуть медичну допомогу, вакцинуватимуть від коронавірусу, розповіла директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

“В Україні увійшло 16 громад для реалізації проекту, з нашої області – 2 громади. Це Шумська територіальна громада і Заліщицька територіальна громада. Створюються мобільні бригади, які виїжджають у віддалені місцевості цих громад. Проєкт дасть можливість забезпечити доступність до медичної послуги жителям цих громад, дасть можливість удосконалити систему надання медичних послуг у цих громадах, а також покращить якість надання медичних послуг саме жителям цих територіальних громад. До прикладу, приїжджає мобільна бригада, яка буде надавати і медичну допомогу, а, також робити огляди і крім того, проведення вакцинації. Це дуже важливо для тих людей, які є в грумах ризику, які мають серйозні соматичні захворювання. Також бригади будуть особливу увагу приділяти тим людям, які живуть у віддалених селах. Метою цього проєкту є зайти до кожного” – зазначила очільниця департаменту.

У складі мобільних медичних бригад працюватимуть професійні лікарі та медсестри.