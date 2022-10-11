Дві автопригоди протягом однієї доби, зареєстрували на дорогах Кременецького району. Двоє людей загинуло, а двох з травмами госпіталізували.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече в Кременецькому районі, не розминулися ВАЗ-2104 та PORSHE MACAN. За попередньою інформацією, на перехресті водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпечному русі, не пропустив іномарку і допустив зіткнення з нею. Врятувати кермувальника ВАЗу не вдалося. 42-річний чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Ще одну ДТП з летальними наслідками зареєстрували на Кременеччині. На виїзді з селища Вишнівець водій автомобіля VOLKSWAGEN TIGUAN врізався в Daewoo Matiz. На момент ДТП Daewoo стояло на правому узбіччі за межами проїзної частини дороги. В результаті удару 26-річний пасажир з даного авто помер у автомобілі швидкої допомоги, а іншого госпіталізували з тілесними ушкодженнями до медзакладу. Кермувальника VOLKSWAGEN затримали відповідно до статті 208 КПК.

У учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Факти по усіх аваріях внесені в ЄРДР згідно з частиною 1 та 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.