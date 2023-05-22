Два тіла в підвалі: жорстоке вбивство тварин скоєно у Тернополі. ФОТО 18+

У Тернополі в підвалі будинку виявили тіла двох кішок – дорослої самки і кошеняти. Ймовірно, тваринок вбили.

Про жахливий випадок розповіла зоозахисниця Людмила Чеховська.

Тіла кішок знайшли у підвалі будинку по вул. 15 квітня, 35. Про це зоозахисників повідомили місцеві мешканці, котрі також оприлюднили інформацію у соцмережах. Активісти викликали поліцію та написали заяву.

“Дякуємо працівникам Поліція Тернопільської області за оперативність, ми у UAnimals чекаємо на внесення відомостей про кримінальне правопорушееня в ЄРДР та початок досудового розслідування для виявлення осіб причетних до імовірного жорстокого вбивства тварин та притягнення їх до відповідальності! Разом з громадськістю та місцевими зоозахисними організаціями та спільнотами 4лапі друзі ГО “Ноїв Ковчег” Тернопіль Faithful Friends – Вірні Друзі Animagus – слідкуватимемо за ходом справи”, – зазначила Людмила Чеховська.

Вона також закликала не ігнорувати випадки вбивств та знущання над тваринами.

Слідчо-оперативна група здійснила огляд місця імовірного вбивства, склала протокол та вилучила тіла тварин для передачі на експертизу.