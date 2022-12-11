Два музеї Тернопілля отримали щедрі подарунки

Тернопільський та львівський художники подарували свої роботи двом музеям Тернопілля.

Так завершився виставковий проект, приурочений до 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. Організували його художники Львівської та Тернопільської організацій НСХУ. До експозиції входили картини, присвячені співачці та історії її життя на батьківщині і за кордоном. З 21 жовтня до 8 грудня її можна було оглянути у Тернопільському обласному художньому музеї.

Тернопільщину у проекті представляли п’ятеро художників.

Тернопільські художники, якось так зговорилися, що повинні показати ту землю, той край, де вона босими ногами бігала, от тут є ті куточки, є та хата, – зауважив народний художник України Богдан Ткачик.

Після завершення проекту двоє митців вирішили частину творів подарувати музеям Тернопільщини.

Тернопільському обласному художньому музею Богдан Ткачик подарував картину «Корифеї землі Тернопільської /С.Крушельницька, М.Бойчук, Б.Лепкий, Л.Курбас/», – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Меморіальний музей Соломії Крушельницької у селі Біла отримав в дар 10 картин від народного художника Богдана Ткачика та 8 творів від заслуженого діяча мистецтв України Ореста Скопа зі Львова. Інформаційні банери про життєвий шлях Соломії Крушельницької також доповнили фондову збірку цього музею.

Нагадаємо, що всього у проекті було представлено 50 робіт. Із них 17 належали тернопільському художнику Богдану Ткачику.

Фото Наталі Огінської