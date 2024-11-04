У кількох мікрорайонах Тернополя два дні вода подаватиметься з пониженим тиском

У Тернополі через промивку водопровідних мереж 5 листопада з 9.00 до 17.00 год. водопостачання буде подаватися з пониженим тиском у мікрорайонах «Канада» та «Східний», повідомляє КП «Тернопільводоканал».

Низький тиск води можливий на вулицях: вул. Євгена Коновальця, Михайла Вербицького, Павла Чубинського, Над Яром, Квітки Цісик, Галицькій, Іллі Рєпіна та до прилеглих приватних житлових будинків, просп. Степана Бандери, бульв. Данила Галицького, вул. Тараса Протасевича, Лесі Українки, Клима Савури, Олександра Довженка, Героїв Крут, Слівенської та Андрія Чайковського.

Також 6 листопада з 09:00 до 17:00 год. вода до житлових будинків у мікрорайонах «Дружба», «Кутківці», «Пронятин» та «Березовиця» (в т. ч. район цукрового заводу) буде подаватися з пониженим тиском.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає тернополян заздалегідь зробити запаси води.

У міській раді повідомляють, що мешканці можуть скористатись колонками-качалками та бюветами з питною водою, що позначені на інтерактивній карті. Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.