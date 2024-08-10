Думали, що свавілля з мобілізацією у Борщеві уже пробило дно. Та ні!

«Як я і анонсував, маємо продовження історії щодо резонансного кримінального провадження, пов’язаного з працівниками одного з районних ТЦК та СП. Маємо певні проміжні результати, далі буде ще…

Сьогодні виконувачу обов’язків начальника другого відділу Чортківському РТЦК (м.Борщів), трьом його підлеглим та колишньому військовослужбовцю слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи. Йдеться не лише про корупційні правопорушення (ст. 368 та 369 Кримінального кодексу України), а й про насильницькі злочини, а саме — незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 ККУ) та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 ККУ), написав на своїй сторінці у Фейсбук керівник обласної поліції Зюбаненко.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них – працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв’язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір «зарплати» залежав від виконаних завдань.

Злочинний план фігурантів викрили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ.

Нагадаємо, очільнику корупційної схеми поліцейські оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

«Це було зроблено превентивно, щоб усі зрозуміли, що поліція закривати очі на такі речі не буде. Бо якби все відбувалося, як звичайна наша реалізація, то мало б до кого це дійшло», – заявив на брифінгу Сергій Зюбаненко.

24 липня після оголошення підозри суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли, і у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика, наразі відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

«Поліція звертається до громадян, хто потерпів від цих осіб, звертайтеся до ГУНП або до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання, щоб ми могли встановити об’єктивну кількість потерпілих. Я впевнений, що їх буде набагато більше», — зазначає Андрій Ткачик.

Серед потерпілих – житель Чортківського району. Чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповідає, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку.

«Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З’ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень», – розповів потерпілий.

Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження. У Тернопільському обласному ТЦК СП запевняють, що всіляко сприятимуть і допомагатимуть правоохоронним органам викривати працівників, які дискредитують звання військових.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Як стало відомо згодом, Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи п’ятьом працівникам районного ТЦК. Четверо фігурантів за клопотанням слідчих ГУНП в Тернопільській області на час досудового розслідування 60 діб перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Ще одному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 181 680 гривень.

«Я вдячний слідчим ГУНП та військовій прокуратурі, які за такий короткий проміжок часу опрацювали чималий об’єм інформації, опитали значну кількість осіб, і сьогодні на підставі зібраних доказів ми можемо оголосити підозру фігурантам у вчиненні злочинів у складі ОЗГ.

Вдячний керівництву Міністерства оборони, ЗСУ, ТЦК та СП, оперативному командуванню «Захід», військовій прокуратурі та Тернопільській ОВА за сприяння у проведенні слідчих дій у рамках кримінального провадження.

Хочу розчарувати «диванних» експертів, які стверджували, що поліція спрацювала поверхнево. Ми не могли одразу оголосити підозру всім фігурантам, адже не мали змоги повноцінно працювати з потерпілими, на яких могли тиснути підозрювані», написав у Фейсбук Зюбаненко.

Ольга КУШНЕРИК