Духовні традиції Лемківщини

У мальовничому селі Босири Гусятинської територіальної громади пройшло виїзне засідання районної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина».

Участь у ньому взяли представники лемківської культури. Серед них — заслужена діячка мистецтв України Галина Чайківська, яка очолює відділ з гуманітарних питань та є членкинею правління цього товариства.

Підтримав захід депутат Тернопільської обласної ради, заступник голови обласного товариства «Лемківщина» та незмінний меценат культурних ініціатив Василь Вислоцький. Як заслужений працівник сільського господарства України та керівник ПСП «Ягільниця-В» він неодноразово підкреслював, що розвиток громади неможливий без плекання її духовного коріння.

Учасники обговорювали автентичні колядки, особливості приготування святвечірніх страв та ритуали, що століттями передавалися з вуст у вуста в лемківських родинах. «У цей складний час наші традиції стають мовою, яка нас обєднує та робить сильнішими», — зазначили організатори. -Дозволяє кожному доторкнутися до магії лемківської культури. У ці дні лемківська коляда зазвучить на повний голос, нагадуючи нам про силу наших предків та незламність українського духу.