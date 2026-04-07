У Збаражі п’яний водій збив двох пішоходів і протаранив мотоцикли

Чоловік за кермом автомобіля Daewoo скоїв наїзд на пішоходів та пошкодив припаркований транспорт.

Обставини ДТП

Як повідомляє поліція Тернопільщини, водій, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння (1,47 проміле), рухався вулицею Незалежності.

Під час руху він виїхав на зустрічну смугу, збив двох пішоходів, які стояли на узбіччі та після цього протаранив три припарковані мотоцикли.

Стан потерпілих

Унаслідок ДТП двоє пішоходів отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

Відповідальність водія

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення водія до відповідальності.

Поліція вкотре наголошує:

алкоголь і кермо — несумісні, а кожна така поїздка може закінчитися трагедією.

Також правоохоронці звертаються до батьків із закликом не дозволяти дітям керувати мототранспортом без належних навичок і прав, адже це становить серйозну небезпеку.

