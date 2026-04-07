Загинуло двоє

Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували слідчі у селі Лопушне Кременецького району. За попередньою інформацією, водій автомобіля КІА NIRO не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із будівлею, а після цього за інерцією врізався ще й в Skoda Octavia. У результаті удару травми не сумісні із життям отримав пасажир КІА. 45-річний тернополянин загинув на місці події. Доправили до лікарні й порушника. Він на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

5 квітня о 2:35 на спецлінію Лановецького відділення поліції надійшла інформація від лікарів про те, що в медзакладі під час реанімаційних заходів помер неповнолітній. Сімнадцятирічний тернополянин на трасі Ланівці – Вишнівець потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Хлопець керував мотоциклом Lifan KPX 250, але не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево.

У стані сильного алкогольного сп’яніння, а саме 1,47 проміле, сів за кермо DAEWOO й житель Збаража. Чоловік, рухаючись вулицею Незалежності, виїхав на смугу зустрічного руху та збив двох пішоходів, які стояли на узбіччі дороги. Після цього автівка протаранила ще й три припарковані мотоцикли. Потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. Усіма випадками займаються поліцейські.