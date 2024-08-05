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ДТП з потерпілими на Тернопільщині: автомобіль злетів в кювет

05.08.2024

Ірина Нова

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Новини, Оперативно, Тернопільщина

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Причину аварії з потерпілими на Тернопільщині встановлюють поліцейські. Не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет водій автомобіля Skoda Fabia біля Заліщик.

Медичну допомогу лікарі надавали пасажиру, повідомляють у поліції області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 серпня близько 10:00 в Чортківському районі. За кермом автівки перебував житель Івано-Франківська. У результаті аварії до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила пасажира 1975 року народження.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, ДТП, аварія з потерпілими

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