ДТП на Тернопільщині: авто перекинулось та злетіло в кювет

На Тернопільщині до ліквідації наслідків ДТП, яка трапилась 10 червня на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, залучали рятувальників.

Вчора о 19:35 в с. Ягільниця Нагірянської громади водійка автомобіля «ВАЗ 2109» не впоралася з керуванням, допустила з’їзд у кювет та перекидання автомобіля. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучено чергове відділення Чортківського гарнізону ДСНС.

Рятувальники, що оперативно прибули до місця надзвичайної події вжили заходів для недопущення виникнення пожежі та ліквідації наслідків ДТП. Потерпілі учасники ДТП від госпіталізації відмовилися.