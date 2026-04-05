У Кременці з 6 квітня зросте вартість проїзду в громадському транспорті

05.04.2026

Яровий Роман

У Кременці з 6 квітня запроваджують оновлені тимчасові тарифи на проїзд у міському транспорті.

Вартість поїздки становитиме:

  • 18 грн — при безготівковій оплаті
  • 20 грн — при оплаті готівкою
  • 10 грн — пільговий тариф для учнів

Чому підвищують ціни

Основною причиною зміни тарифів є зростання вартості пального та витрат на обслуговування транспорту.

У громаді зазначають, що це вимушений крок для забезпечення стабільної роботи перевізників, підтримки транспортної інфраструктури та безперебійного надання послуг

Тарифи тимчасові

Нові ціни матимуть тимчасовий характер і діятимуть до ухвалення окремого рішення, але не пізніше 30 квітня 2026 року.

Мешканцям рекомендують користуватися безготівковою оплатою, що дозволить зекономити кошти та зробити розрахунки прозорішими.

