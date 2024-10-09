Дружина Героя з Тернопільщини заснувала стипендію імені свого чоловіка Сергія Коновала

Останнім часом маємо добрі ініціативи, що стосуються вшанування людей, які загинули у час російсько-українськорї війни. Їх імена прагнуть увіковічнити рідні, друзі, побратими, а долучаються благодійники-меценати і звичайні люди.

Така традиція поширена у багатьох університетах США та Канади, Європи. Заснування стипендіального фонду дозволяє зберегти та увіковічнити пам’ять про людину.

Сталий стипендіальний фонд – це також виховний момент для майбутніх поколінь, щоб жертви війни не були забуті. Пам’ять про наших полеглих у цій несправедливій війні житиме вічно

Так, стипендію імені полеглого Героя з Тернополя, свого чоловіка, командира “Сталевої сотні” Сергія Коновала з позивним «Норд» заснувала його дружина – волонтерка Ольга Коновал.

За словами пані Олі, стипендію можуть отримати діти та молодь за активну громадську позицію і діяльність у навчальних закладах чи організаціях. Наразі стипендію імені Сергія Коновала запровадили в пластовому таборі “Легіон”, Тернопільській школі № 19 і Західноукраїнському національному університеті.

Тернополянин Сергій Коновал вперше пішов на війну в 2014 році. Тоді він був студентом. За 10 років він пройшов шлях від парамедика до командира стрілецької роти 67 окремої механізованої бригади. Під час АТО він брав участь у бою в Пісках, поблизу Донецького аеропорту. Коли почалася повномасштабна війна, звільняв від росіян Київ і Харків, тримав оборону на Донеччині. Загинув Сергій Коновал 6 квітня поблизу міста Часів Яр Донецької області

“Коли в мою сім’ю прийшла ця трагедія, я задумалася, як я можу увіковічнити пам’ять Сергія. У світовій практиці є багато стипендій імені різних серйозних, важливих, впливових людей. Я вирішила, що теж можу так зробити. Знаю, Сергію б це сподобалося”, – наголосила Ольга Коновал. На зустрічі з Пластом ми вирішили, що стипендію будуть видавати раз на рік, 4 тисячі гривень. В ЗУНУ буде одна стипендія розміром тисяча гривень кожних три місяці. А в школі дві стипендії по 500 гривень раз на три місяці. Кожного разу це має бути інша дитина. За якими критеріями обирати лауреата — справа навчального закладу. Однозначно, це мають бути не оцінки, а активна громадська діяльність чи участь у житті школи”.

Також вона створила благодійний фонд імені Сергія Коновала. На думку Ольга Коновал, ще одна мета стипендії, показати сім’ям загиблих захисників, як можна вшановувати пам’ять полеглих із користю. Вона пропонує їм створювати свої фонди, започатковувати такі стипендії в тих закладах і організаціях, в яких би вони хотіли.