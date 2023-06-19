Драгер не витримав: патрульні Тернопільщини зупинили двох надто п’яних водіїв

Вчора, 18 червня, на дорогах Тернопільщини патрульні під час патрулювання зупинили двох водіїв, вони пройшли огляд на алкогольне сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер, результати шокували правоохоронців.

Першого водія автомобіля Volkswagen інспектори зупинили за порушення ПДР на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине. Спілкуючись з водієм, охоронці порядку виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Другого кермувальника автомобіля Daewoo, патрульні виявили, отримавши повідомлення на спецлінію 102. Заявник розповів, що вищевказаний водій, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння, адже рухається вулицями міста та зухвало порушує ПДР.

В обох випадках патрульні запропонували водіям пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер, на що кермувальники погодилися.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував показники, що перевищували вимірювальний діапазон приладу. При цьому допустима норма алкоголю — до 0,2.

На нетверезих водіїв інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами.