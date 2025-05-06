Дощі та похолодання прогнозують на Тернопільщині

За словами синоптиків, цього тижня такі погодні умови на Тернопільщині спричинені арктичним повітрям та впливом атмосферними фронтів з півдня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 6 травня у краї буде хмарно, часом пройдуть дощі, вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 3 – 8° тепла, вдень 8 – 13° тепла; по м. Тернополю вночі 4 – 6° тепла, вдень 11 – 13° тепла. 7 травня буде також хмарно з проясненнями, температура повітря вдень коливатиметься на рівні 11 – 16° тепла.

«Прийшов новий синоптичний тиждень і приніс нову свіжу повітряну масу. Завтра також буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10 +17 градусів. Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди. На тижні погода в Україні обіцяє бути свіжою, із періодичними дощами», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, очікувати повернення літнього тепла слід у другій половині травня.