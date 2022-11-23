Дощ та ожеледиця: нч Тернопільщині оголосили перший рівень небезпечності

23 листопада в Тернопільській області прогнозується погіршення погодних умов: дощ, густий туман, місцями мокрий сніг, а на дорогах — ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це попереджають у ДСНС

“Будьте уважні та обережні. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР”, – звертаються до мешканців краю рятувальники.

Ось кілька важливих порад щодо керування авто в цей період:

– не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли гуму на автомобілі;

– не забувайте, що швидкість — це головний ворог водія на льоду;

– дистанція! Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 50 км/год хороша дистанція це 100 метрів;

– під час ожеледиці не робіть жодних різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень. Будь-який маневр може призвести до занесення;

– якщо ви їздите на “механіці”, то гальмувати потрібно двигуном;

– під час виконання маневру кермо потрібно повертати не сильно, тобто на малий кут. Робиться це без різких рухів, якомога плавніше. В іншому разі ви можете втратити контроль над машиною, водночас не змінюючи напрямку руху.

– Будьте уважні та обережні..