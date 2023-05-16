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Дорожники взялися ремонтувати проблемні ділянки на маршруті Тернопіль – Броди (фото)

16.05.2023

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини

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Спецтехніка підрядної організації Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області працює на маршруті Р-39.

Між селами Ігровиця та Івачів Долішній ліквідовують недоліки покриття за допомогою гарячого асфальтобетону.

“Спершу фрезеруємо зношений асфальтобетон. На підготовлені відрізки укладаємо суцільний шар асфальтобетону та коткуємо. Таким чином вирівнюємо дорожнє покриття, де виникли глибокі вибоїни та просадки. Це ефективний та чи не єдиний спосіб ліквідувати подібні недоліки в межах експлуатаційного утримання, – йдеться у дописі комунальників. – Нагадаємо, у 2020 році стартував поточний середній ремонт дороги Р-39 від межі з Львівською областю. Між селами Підберізці та Ігровиця основні роботи завершені (укріплено основу дороги, влаштовано 2 шари покриття, тротуари та освітлення у межах населених пунктів тощо)”.

Фініш ремонту дороги Р-39 у межах Тернопільської області був запланований у 2022 році, однак через російську військову агресію поточні середні ремонти в країні зупинені.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області наразі здійснює виключно експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Джерело: Тернополяни

Теги: ремонт дороги, Тернопіль – Броди

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