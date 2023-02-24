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Дорожники Тернопільської області ліквідують наслідки поривів вітру

24.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Громади Тернопільщини

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Негода додає роботи шляховикам Тернопільщини. Напередодні було пошкоджено дорожню інфраструктуру. Пориви вітру кидали дерева не лише на проїзну частину державних автошляхів, а й на металеве бар’єрне огородження.

Завдяки злагодженій роботі дорожників, поліції та громадян, які повідомляли про перешкоди, затримок у русі державними дорогами не було. Дерева з проїзної частини оперативно прибрали, повідомляють у службі автомобільних доріг.
Паралельно підрядні організації Служби відремонтували пошкоджені елементи придорожньої інфраструктури.
Зазначимо, що в області триває планова обрізка рослинності вздовж ліній ЛЕП задля профілактики обриву ліній. За погодженням з ОВА та енергетиками цим займаються шляхові організації області.

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