Дорожники Тернопільської області ліквідують наслідки поривів вітру

Негода додає роботи шляховикам Тернопільщини. Напередодні було пошкоджено дорожню інфраструктуру. Пориви вітру кидали дерева не лише на проїзну частину державних автошляхів, а й на металеве бар’єрне огородження.
Завдяки злагодженій роботі дорожників, поліції та громадян, які повідомляли про перешкоди, затримок у русі державними дорогами не було. Дерева з проїзної частини оперативно прибрали, повідомляють
у службі автомобільних доріг.
Паралельно підрядні організації Служби відремонтували пошкоджені елементи придорожньої інфраструктури.
Зазначимо, що в області триває планова обрізка рослинності вздовж ліній ЛЕП задля профілактики обриву ліній. За погодженням з ОВА та енергетиками цим займаються шляхові організації області.