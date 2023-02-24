Дорожники Тернопільської області ліквідують наслідки поривів вітру

Негода додає роботи шляховикам Тернопільщини. Напередодні було пошкоджено дорожню інфраструктуру. Пориви вітру кидали дерева не лише на проїзну частину державних автошляхів, а й на металеве бар’єрне огородження.

Завдяки злагодженій роботі дорожників, поліції та громадян, які повідомляли про перешкоди, затримок у русі державними дорогами не було. Дерева з проїзної частини оперативно прибрали, повідомляють у службі автомобільних доріг.

Паралельно підрядні організації Служби відремонтували пошкоджені елементи придорожньої інфраструктури.