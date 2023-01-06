06.01.2023 17:51

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Дорожники Тернопільщини готуються до негоди: в області очікують снігопад

06.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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На Тернопіллі погіршаться погодні умови. Автодор доручив підрядним організаціям підготувати спецтехніку, яка очищуватиме дороги та посипатиме їх протиожеледною сумішшю.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг.

“Тернопільщина готується до снігопаду. 6-7 січня синоптики прогнозують перехід дощу у мокрий сніг та зниження температури, що може призвести до утворення ожеледиці”,– зазначили в САД.

Автодор доручив підрядним організаціям підготувати спецтехніку, яка очищуватиме дороги та посипатиме їх протиожеледною сумішшю. У першу чергу вона виїде на міжнародні та національні автошляхи, якими проходять важливі логістичні маршрути для перевезення вантажів стратегічного значення. У нашій області це коридори М-19, М-30, М-09, Н-18 та Р-41.

Водіїв просять врахувати погіршення погодних умов та підготувати свої транспортні засоби.

“Зважайте на сильні пориви вітру, та не залишайте свої транспортні засоби поблизу зелених насаджень. Цієї ночі стихія повалила на державні дороги області кілька великих дерев. На щастя, ніхто не постраждав, а дорожники оперативно прибрали їх з проїзної частини”, – наголосили у службі.

Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на спецмайданчиках.

Автор: Роман Васильович

Мітки: снігопад, снігоочистна техніка, автодор

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