Робота дорожників набула нових сенсів з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«З перших днів вторгнення ворога до лав Збройних сил України стали наші колеги з Тернопільщини. Місцеві компанії допомагали територіальній обороні зводити оборонні споруди, передали на потреби війська техніку, кошти, транспортні засоби. Працівники Служби облаштували пункт обігріву на трасі М-30 під час масової евакуації за кордон та волонтерили там щоденно 2 місяці», – розповіли у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

Тернопільські дорожники допомагають розчищати деокуповану Харківщину, а також відновлюють транспортні сполучення між усіма куточками країни.

138 500 гривень для української армії вдалося виручити на благодійних аукціонах Служби автомобільних доріг. З лютого по вересень дорожники Тернопільщини перерехували на спеціальний рахунок Національного банку України для підтримки Збройних сил України понад 5 мільйонів гривень. Ці кошти – частина заробітної плати колективу Служби автодоріг та шляхових організацій.

«У цю неділю – наше професійне свято, День автомобіліста та дорожника. З цієї нагоди колектив Служби перераховує ще 83 тисячі на ЗСУ зі своїх зарплат. Саме завдяки потужній відсічі наших воїнів маємо змогу працювати», – зазначили дорожники.

Професійними відзнаками з нагоди свята дорожників відзначили Державне агентство автомобільних доріг України, Тернопільська обласна військова адміністрація і Тернопільська обласна рада.