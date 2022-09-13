Чи можна «погоріти» на оренді житла? Запросто. Як не потрапити в халепу, розповідаємо з експертами.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення деякі ріелтори йшли на поступки і допомагали знайти вільну оселю чи не задарма, то тепер, скаржаться люди, встановлюють високу плату за свою роботу. Як правило, послуги ріелтора вартують місячну ціну оренди житла. Чи виправдані такі тарифи, які послуги входять у цю чималу суму? Як пояснюють таке ціноутворення? Та чи взагалі сплачують податки? Розбиралися наші журналісти.

За що беруть гроші

До нашої редакції звернувся харків’янин Олександр, який вже кілька місяців мешкає у Тернополі. Зі слів чоловіка, його родині довелося змінити чотири квартири і майже щоразу треба було сплатити 100% від розміру місячної оренди ріелтору.

– Ми тільки і чуємо від ріелторів, що то вони завжди такі кошти брали з орендарів і це не через війну. Але за що вони хочуть отримувати ті 12 000-15 000 гривень, якщо нічого не роблять? Слухавку беруть через раз, якщо варіант не підійшов, то інший треба шукати самостійно, запізнюються або взагалі не приходять на зустріч. Так ми можемо самостійно поговорити з власниками і все, а вони потім приходять, і ще й кошти вимагають. У Харкові наші ріелтори мали єдину базу, шукали для нас, домовлялись із власниками, призначали зустріч. А тут зацікавлені тільки в грошах, – порівнює пан Олександр.

Переселенець скаржиться, що від початку вторгнення зросли і ціни на оренду житла.

– Я готовий платити ріелтору, коли виконується робота. За роздрукований на один аркуш договір найма житла та ще й з помилками ніхто сплачувати кошти не буде. Бо потім з цим договором я не зможу піти у поліцію і щось довести. Один ріелтор дізнався, що ми переселенці і сказав заплатити скільки є за його послуги. Тоді я віддав йому 2 000 гривень. Ми не просимо безкоштовно нас обслуговувати, ми просимо нормального ставлення, – додає він.

Працівники Національної поліції Тернопільщини підтверджують, через масовий приїзд людей з регіонів, де йдуть бойові дії, у західній частині України спостерігається завищення цін на житло. Ситуації бувають різні – і за участі ріелторів, і за участі недобросовісних господарів. Нам наводять до прикладу один із найгучніших випадків.

– 35 350 гривень за 14 днів запросила господарка квартири у Тернополі з переселенців. Тобто за добу це – 2 500 гривень. На гачок аферистів потрапила родина киянки. Квартира розміщена на вулиці Коновальця. Договору ніякого не було, адже квартира не належала тернополянці Наталії. Місцева жителька вийняла її у перші дні війни за чотири тисячі гривень на місяць і вирішила перездавати. Таким чином жінка хотіла покращити власний матеріальний стан, – розповідає заступник начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський.

Задля того, щоб вплинути на ситуацію зі штучним підвищенням цін, у податковій службі Тернопільської області запрацювала гаряча лінія: 0800-501-007. Як переселенці, так і звичайні тернополяни, які мусять винаймати житло, можуть звернутися за гарячою лінією і повідомити про штучне підвищення ціни.

– Гаряча лінія продовжує свою роботу. Але за весь час офіційні скарги орендарів щодо завищення цін на житло до податкової служби не надходили, – каже в.о. начальника Руслан Цвігун.

Ми хочемо орендувати квартиру!

Журналісти «RIA плюс» вирішили провести експеримент і дізнатися, які конкретно послуги надають ріелтори і скільки за них хочуть. Ми обрали п’ять випадкових агентств нерухомості. Попередньо переглядали квартири, що сподобалися нам і телефонувати, аби дізнатися про умови. Під час розмови ми повідомляли, що маємо статус внутрішньо переміщених осіб.

На сторінці в соціальних мережах агентства нерухомості «Ренесанс» ми обрали однокімнатну квартиру, що розташована на проспекті Бандери. Вартість становить 220$. Під час розмови ріелторка Ганна повідомляє, що дана квартира вже орендована. Та вона пропонує заключити інформаційний договір і знайти для нас іншу квартиру. А що ж з умовами?

– Якщо ви звертаєтесь до нашої агенції за послугами, то одразу попереджаю, що ми беремо за послуги 100% оплату. Тобто ми вам шукаємо варіанти, домовляємось за перегляд, а якщо вже вам все підходить, і ви готові заключити договір, то ви сплачуєте нам таку ж суму, як за один місяць проживання у квартирі. На інших умовах ми не працюємо, – каже вона.

Тобто за цю квартиру одразу ми мали б сплатити 660$, з яких 220$ – за послуги ріелтора. На питання: чому так дорого? пані Ганна відповідає так.

– Під час звернення ви розповідаєте, на яку вартість розраховуєте, у якому районі має бути розташована квартира, скільки кімнат, чи є тварини, діти. І вже від ваших побажань ми відштовхуємось під час пошуку. А далі перегляди квартир, перевірки їх в реєстрах, ознайомлення з документами господарів. І звичайно, заключення договору між господарем та орендарем. Нам важливо, щоб люди заселялись і не переймались, що завтра їх звідки викинуть, бо це підставні господарі, – додає пані Ганна.

100% за послуги ріелтора попросили і в агентстві нерухомості «Вісон». Отже, при поселенні в однокімнатну квартиру ми маємо віддати одразу 660$, з яких 220$ – ріелтору в руки.

– Це класичні умови, що діяли в Тернополі і до війни. Нічого нового ми не придумали. Потрібно сплатити 100%, адже ми показуємо вам квартири, перевіряємо документи, приносимо необхідний договір. Все робимо, як треба. Ми завжди готові співпрацювати з клієнтами, але на таких умовах, – розповідає ріелторка Тетяна.

Готові зробити знижку

Та як виявилось, не всі ріелтори беруть зі своїх клієнтів 100% оплату. Ми знайшли компанію нерухомості «Житло». Нам сподобалася двокімнатна квартира, що коштує 450$ на місяць. За інформацією від менеджерки з продажу нерухомості Лесі, компанія пропонує повний супровід орендарів, перегляд квартир та укладання офіційного договору. За все це ви маєте сплатити ріелтору 50% від місячної вартості квартири. І це за умови, якщо квартира сподобалась, і ви готові знімати.

А ось в агентстві нерухомості «Благо» ми дізнавалися за трикімнатну квартиру, оренда якої вартує 250$. Спочатку ріелтор Марія запевнила, ціна послуг дорівнює місячній вартості квартири. Та коли почула, що ми переселенці, свою думку змінила.

– Зараз всі беруть 100%, і ми так працюємо. Але я розумію, що в місті проблеми з орендою житла, треба довго шукати або цілодобово моніторити. То коли ми знаємо, що наші клієнти – переселенці, намагаємось йти на поступки. Якщо ви орендували б цю квартиру, то за наші послуги ми б взяли 125$, а може, й менше. Це залежить від вартості самого житла і як довго ми шукали для вас. Також у цю вартість входить договір, що вкладається між господарем та орендарем. Але бувають випадки, що господарі та самі люди не хочуть його вкладати і просто фотографують паспортні дані, – каже ріелторка.

Про те, що ціну за послуги ріелтора можна змінити, нам повідомили і в агентстві нерухомості «Авангард». Зі слів ріелторки Валентини, зазвичай беруть 100% за роботу, але все залежить від вартості нерухомості, що ви обрали.

– Оренда цього будинку, що вам сподобався, коштує 35000 гривень. Це немала сума на сьогодні, але я готова піти на поступки і взяти з вас за свої послуги не 100% від розміру місячної оренди, а трохи менше. Але це все треба обговорювати після огляду приміщення. Якщо не підійде, то поглянемо на інші варіанти і, може, щось оберемо. Також у цю суму входить перевірка документів у господарів, показ нерухомості вам, і я маю скласти для вас з власником будинку договір. Все буде на моєму контролі, – каже пані Валентина.

Отож, як ми з’ясували, вартість послуг у ріелторів різниться, але досить немала. Чи варто переплачувати? Вирішує кожен.

Багато витрачають на податки?

Більшість тернополян, які займаються агенціями нерухомості – фізичні особи – підприємці. Вони здійснюють діяльність як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі та мають сплачувати податки.

– Загальна система оподаткування передбачає оподаткування доходу за наслідками річного декларування за ставкою 18% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір) від суми чистого оподатковуваного доходу. Сума чистого оподатковуваного визначається як різниця між загальним обсягом доходу та документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів. Якщо говорити за спрощену систему, то ІІ група (дохід не перевищує 542 100 гривень і не більше 10 працівників) має ставку податку до 20% від розміру мінімальної заробітної плати. А ось підприємці ІІІ групи, сума доходу яких не повинна перевищувати 7 585 500 гривень? мають ставку податку від трьох до п’яти відсотків, – розповідає в.о. начальника Податкової служби Тернопільщини Руслан Цвігун.

За вісім місяців поточного року організації, основний вид діяльності яких «діяльність агентств нерухомості» та «агентства нерухомості», сплатили до Зведеного бюджету 2 917 400 гривень, що на 151 900 гривень більше, ніж у 2021-му. Що стосується вартості оренди житла, то з січня по серпень вона зросла майже на 50%. Зі слів менеджерки з продажу нерухомості «Житло» Лесі, це пов’язано з повномасштабним вторгненням.

– Якщо ще в січні люди могли орендувати однокімнатну квартиру на 150-200$, то зараз рідко можна знайти нижче 300$. І таку тенденцію зростання цін можна спостерігати і на двокімнатні квартири. Ціну на квартиру встановлює власник. Ми як ріелтори просто шукаємо людей і передаємо інформацію. На ціну також впливає район, де вона розташована, ремонт у квартирі. Ціна від нас не залежить, – каже жінка.

І це попри те, що через воєнний стан в Україні з 1 квітня платники єдиного податку першої та другої групи мають право його не сплачувати. А що ж з платниками ІІІ групи?

– На період дії військового стану передбачений спеціальний режим оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі два відсотка. У такому разі вони звільняються від обов’язку нарахування та сплати податку на додану вартість за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. Платник самостійно приймає рішення про перехід на таку ставку оподаткування, – каже пан Руслан.

Зауважимо, що перейти на спеціальний режим оподаткування за спрощеною системою можуть і агенції нерухомості, що зареєстровані юридичними особами. У такому разі вони також сплачуватимуть податок за єдиною ставкою в розмірі два відсотки.

Будьте обережними

– Бувають випадки, коли псевдоріелтори або псевдовласники житла просять внести передоплату і вже потім готові показувати квартиру чи співпрацювати. Стережіться таких людей і не перераховуйте кошти.

Завжди перевіряйте документи. Це стосується не лише власників житлових приміщень, а й ріелторів. Не віддавайте кошти готівкою, перераховуйте на картку, щоб залишався чек – як підтвердження здійснення фінансової операції. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, то звертайтеся на лінію 102. І вже наші працівники будуть реєструвати звернення, розбиратися у даній справі. Так, з проблемами щодо недобросовісних орендарів чи ріелторів звернення були, але це кваліфікується як шахрайство. Тож точну кількість звернень орендарів я назвати вам не можу, – каже Андрій Василик, заступник начальника відділу комунікації ГУ НП в області.

Поради від працівників Кіберполіції Тернопільщини:

– бронюйте апартаменти лише на офіційних, перевірених сайтах;

– перевіряйте рейтинг, читайте відгуки, просіть надавати додаткові фото житла. Якщо відмовляють – це перший сигнал про можливий обман;

– за можливості обирати не передоплату, а післяплату;

– у разі здійснення розрахунків в інтернеті користуватися перевіреними сайтами, які мають захищений протокол;

– перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції у розділі Stop fraud, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/.

Пам’ятайте, шахраїв чимало, тож тільки від вас залежить чи вдасться зберегти свої гроші і не залишитися на вулиці.