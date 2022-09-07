Жінки, які цього року вийдуть на пенсію за віком 60 років, отримають надбавку у розмірі 9% від основного розміру виплати, за умови, що їм до цього не призначалася будь-яка інша пенсія. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Підвищення до пенсій встановлюється за дотримання таких умов: дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, пенсія за віком призначається відповідно до статті 26 Закону №1058 вперше (раніше жінка не отримувала будь-якої пенсії).

Жінки, які раніше отримували пенсію за інвалідністю, за вислугу років або у зв’язку із втратою годувальника, при переведенні на пенсію за віком права на встановлення підвищення не мають.

Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням придбаного нею страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Вказане підвищення встановлюється у межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом № 1058 – 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи, що віку 60 років жінки, які народилися 1962 року, досягають 2022 року, підвищення до пенсій жінкам у розмірі 9 відсотків встановлюється, починаючи з 2022 року.