Донька нардепа з Тернопільщини стала власницею 27 земельних ділянок

Народний депутат від Тернопільщини Іван Чайківський подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. В документах він вказав свою дружину Тетяна Чайківську, доньку Катерину та сина Павла.

Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, за 2022 рік його донька, Катерина Чайківська, стала власницею 27 земельних ділянок в різних містах та селах Тернопільщини. Загалом вона отримала 438 213 м2, а саме понад 43 гектари.

Дружина Тетяна в 2022 році стала власницею 3 земельних ділянок загальною площею 29 883 м2. Іван Чайківський за 2022 рік заробив майже 450 тис. гривень, а його дружина – 339 тис. грн. Також вона отримала 4,2 млн грн дивідендів від підприємства «Агропродсервіс».