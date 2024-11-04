Доларове дерево заміокулькас – оглядаємо і рятуємо хвору рослину!

Заміокулькас або доларове дерево – ідеальний варіант кімнатної рослини. За останні роки вона стала дуже популярною. Листя доларового дерева покрито природним восковим нальотом. Це не тільки захищає заміокулькас в місцях його природного вирощування, але й надає рослині розкішний вигляд. Восковий наліт на листках допомагає уникнути опіків, а також і зайвого випаровування вологи.

Заміокулькас – невибаглива рослина, тому доглядати за нею в домашніх умовах не буде складно, пише «Флористікс».

Грунт

Для посадки заміокулькаса можна використовувати універсальну грунтову суміш. Вона цілком збалансована. Якщо ви складаєте суміш самі, її склад може бути таким: листова земля, дернова земля, торф, пісок в рівних частинах. Можна додати мох-сфагнум.

Втім, як і інші рослини, ця квітка добре буде рости, якщо в горщику буде хороший дренаж. Адже застій води шкідливий для будь-яких рослин, а бульба заміокулькаса від цього може ще й підгнивати.

Світло

Рослину можна ставити у будь-якій освітленій частині кімнати, щоб хоч 6-8 годин на день на неї потрапляло розсіяне сонячне світло.

Полив

Поливати заміокулькас потрібно тільки в міру просихання грунту. Вологу заміокулькас накопичує в бульбі, яка і є його стеблом. Тому, якщо ви не знаєте, скільки води дати рослині, то краще недолити, ніж перелити, щоб не почала підгнивати бульба-стебло.

Вологість повітря

При достатньому зволоженні повітря листки рослини виглядають яскравіше і розкішніше. Якщо повітря у кімнаті буде дуже сухе, то можуть почати опадати нижні листочки.

Температура повітря

До температурного режиму заміокулькас не надто вимогливий. Він полюбляє тепле повітря. Взимку температура не повинна бути нижче 16°С. Рослина переносить періоди спеки та посухи безболісно.

Підживлення

Якщо ви хочете, щоб ваш заміокулькас виріс великим і потужним, то його потрібно удобрювати. Справа в тому, що ця рослина від природи повільно росте. Квітникарям, які хочуть розмножити цю квітку з живця, доведеться довго чекати, нове листя з’являється не часто.

Доларове дерево досить швидко забирає з ґрунту поживні речовини і вдячно відгукнеться на регулярні піживлення, пише «Мова квітів». У період зростання, з квітня до вересня, достатньо 1-2 процедур на місяць. З жовтня до березня удобрювати рослину не потрібно. Основне правило підживлення, таке саме, як і при поливі: краще менше, ніж більше.

Використовуйте готові магазинні препарати, наприклад, універсальні або для кактусів та сукулентів. Заміокулькасу вистачить половинної концентрації розчину. Полив здійснюйте під корінь.

Якщо ви щойно пересадили молоду рослину, не підгодовуйте її до появи нового листя.