Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини розповів міський голова Сергій Надал.

Триває активна робота зі створення додаткових укриттів на базі підвалів житлових будинків, – відзначив Сергій Надал. – Відбулася нарада з керівниками ЖЕКів та ОСББ. Є доручення до 22 липня всім керівникам по всіх будинках, де є підвальні приміщення забезпечити їх очищення і прибирання. Якщо є необхідність, то демонтувати перестінки, які змурували мешканці і вони перешкоджають проходу і створенню додаткового виходу. Також мають бути визначені відповідальні за те, щоб підвальні приміщення були відкритті під час повітряної тривоги. Це тому, що у цих приміщеннях буде мати право укритися будь-хто, а не лише мешканці. Координати відповідальних зберемо в управлінні надзвичайних ситуацій, щоб мати можливість контролювати процес. Є нарікання на певні будинки де роботи з облаштування укриття проводяться дуже поволі, адже вони мали бути зроблені ще в березні. Є будинки, які можна показати як приклад, де облаштовано все комфортно і якісно, і є такі, де ці роботи затягують. Якщо маєте скарги, то пишіть інформацію на мою фейсбук-сторінку. Я спільно з представниками Нацполіції та ДСНС буду приїжджати, щоб пришвидшити ці роботи.