У Тернополі облаштовують додаткові укриття у закладах культури, приміщеннях приватної, державної, комунальної форм власності та житлових будинках.
Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини розповів міський голова Сергій Надал.
Триває активна робота зі створення додаткових укриттів на базі підвалів житлових будинків, – відзначив Сергій Надал. – Відбулася нарада з керівниками ЖЕКів та ОСББ. Є доручення до 22 липня всім керівникам по всіх будинках, де є підвальні приміщення забезпечити їх очищення і прибирання. Якщо є необхідність, то демонтувати перестінки, які змурували мешканці і вони перешкоджають проходу і створенню додаткового виходу. Також мають бути визначені відповідальні за те, щоб підвальні приміщення були відкритті під час повітряної тривоги. Це тому, що у цих приміщеннях буде мати право укритися будь-хто, а не лише мешканці. Координати відповідальних зберемо в управлінні надзвичайних ситуацій, щоб мати можливість контролювати процес. Є нарікання на певні будинки де роботи з облаштування укриття проводяться дуже поволі, адже вони мали бути зроблені ще в березні. Є будинки, які можна показати як приклад, де облаштовано все комфортно і якісно, і є такі, де ці роботи затягують. Якщо маєте скарги, то пишіть інформацію на мою фейсбук-сторінку. Я спільно з представниками Нацполіції та ДСНС буду приїжджати, щоб пришвидшити ці роботи.
Нові укриття з’являються не тільки у житловому фонді, закладах освіти, а й приміщеннях приватної, державної та комунальної форм власності. Сергій Надал зауважив, що всі вони будуть промарковані. Вже запрацювало укриття на базі українського дому «Перемога», з 22 липня почне працювати укриття на базі драмтеатру, буде визначено місце на базі центрального універмагу. Ці та нові укриття, які будуть з’являтися також з часом відображатимуться на інтерактивній карті захисних споруд.