Добровольцям першого місяця війни обіцяють статус учасника бойових дій

Під час пленарних засідань 12 та 13 січня Верховна Рада підтримала низку важливих законопроєктів для військових і ветеранів, у тому числі про статус УБД для добровольців під час повномасштабного вторгнення (7322 від 27.04.2022).

Проєкт має на меті дозволити надання статусу учасника бойових дій для цивільних осіб, які разом із Силами оборони захищали Україну від повномасштабної агресії рф.

Відповідно до закону, статус УБД можуть отримати ті особи, які безпосередньо брали участь у бойових діях з 24 лютого по 25 березня 2022 року. Закон стосується добровольців, які не були залучені до ЗСУ офіційно за мобілізацією чи контрактом. Рішення про статус УБД для особи прийматиме Мінветеранів.

Закон також пропонує надати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни тим, хто отримав інвалідність унаслідок: поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення заходів, необхідних для відсічі збройної агресії рф;

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в заходах оборони від повномасштабного вторгнення рф, у період воєнного стану внаслідок самооборони, виконуючи завдання, пов’язані із запровадженням і здійсненням його заходів.

Закон також має на меті вирішити проблему надання статусу члена сім’ї загиблого родинам полеглих добровольців.

Рішення про надання статусу приймає міжвідомча комісія при Мінветеранів. Порядок надання і позбавлення статусу учасника бойових дій визначатиме КМУ.

12.01.2022 р. Закон прийнято, готується на підпис.