Добровільне повернення на службу: можливість для військовослужбовців відновити обов’язки

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада 2024 року підписав закон, який надає військовослужбовцям, що самовільно залишили службу або дезертували, можливість добровільно повернутися до військових частин без серйозних правових наслідків. Відповідно до нового документа, такі військові мають час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися та продовжити службу.

Військовослужбовці, які повернуться до вказаного терміну, зможуть відновити свої контракти і продовжити отримувати:

грошове забезпечення,

продовольче та речове постачання,

соціальні пільги.

Проте виплати за період їхньої відсутності нараховані не будуть.

Командир військової частини має 72 години для відновлення контракту після повернення військового. Крім того, відповідна інформація буде передана в органи досудового розслідування та служби правопорядку для закриття кримінальних проваджень щодо таких осіб.

Ті, хто не скористаються цією можливістю та не повернуться до 1 січня 2025 року, можуть бути засуджені до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці вже розробили алгоритм дій для пошуку військовослужбовців, які не повернуться добровільно.

Головна ідея цього законодавчого акту — надати шанс тим, хто раніше припустився помилки, повернутися до виконання своїх обов’язків перед державою. Закон спрямований на підтримку української армії в умовах протистояння російській агресії та зміцнення бойового духу.

Цей документ також демонструє прагнення держави досягти балансу між правосуддям та людяністю, надаючи можливість військовим виправити свої дії без страху перед правовими наслідками.