Четверту марку воєнного часу «Доброго вечора, ми з України!» ввело в обіг 28 липня АТ «Укрпошта». Разом з нею випустили конверт першого дня, художній конверт, тематичну листівку.

Урочисте спецпогашення марки та конверта першого дня відбулося у всіх регіонах України. Враховуючи попит клієнтів спецпогашення буде проводитися два дні – 28 та 29 липня.

Марка «Доброго вечора, ми з України!» випущена номіналом M та W, що відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою від 50 до 250 грамів в межах України та за межі України наземним транспортом, – розповіли під час урочистого спецпогашення. – Ця марка має цікаву історію. Для її випуску постало питання вибору сюжету, адже за час війни відбулося багато важливих подій та з’явилося нових символів. Тому Укрпошта провела голосування в соцмережах та вперше в застосунку «Дія». Участь у ньому взяло майже 834 тисячі українців і в результаті перше місце виграв ескіз Анастасії Бондарець з трактором і танком. Він набрав 300 тисяч голосів. Анастасія Бондарець – дизайнер-графік та викладач живопису. Вже декілька років вона самостійно опановує напрямок у медіа-мистецтві – діджітал-арт. Конкурс від Укрпошти став першим куди вона відправила роботу виконану у цьому напрямку. Художниця у твітері випадково натрапила на оголошення про конкурс, побачивши статтю «Укрінформу» та зацікавилась, а коли прочитала тему, одразу виникла ідея про «тракторні» війська. На поштовій марці відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Згодом такі випадки були й в інших областях. Трактор, що тягне танк став одним із символів незламності укаїнського народу. Вислів «Доброго вечора, ми з України!» вперше сказав Марко Галаневич – учасник гурту «Даха Браха». Пізніше його для свого треку використав гурт «Probass&Hardy» і ця фраза з початком війни стала популярною в Україні та за її межами.

Загальний тираж марок – 5 мільйонів примірників. З них 3 мільйони – для оплати поштових відправлень по Україні та 2 мільйони – для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Разом з марками випущена поштова сувенірна продукція з символікою «Доброго вечора, ми з України!». Реалізація даної продукції проходитиме у всіх міських відділеннях поштового зв’язку Тернополя та районних центрів області. Як і на попередні поштові випуски будуть діяти обмеження на продаж. Один клієнт може купити не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу, 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.

Придбати марку та іншу філателістичну продукцію можна також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon. На всіх цих майданчиках також можна придбати тематичний мерч із зображеням марки: футболки, два види магнітів, відкривалки.