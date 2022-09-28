У рамках святкування 25-річчя Товариства українських студентів-католиків «Обнова», у найближчі вихідні на Тернопільщину завітає глава УГКЦ, Блаженніший Святослав.

У неділю, 2 жовтня, о 10 годині, в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Тернополя Блаженніший очолить архієрейську службу Божу. Молитиметься глава УГЦ за перемогу України, мир та молодь – тернопільську і всієї України, пише тижневик “Номер один“.

Також Блаженніший Святослав братиме участь у Службі Божій у церкві Святого Священномученика Йосафата, що на масиві «Дружба».