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До рідного дому назавжди повернувся Сергій Токар з Почаївської громади

23.02.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Кременецький район, Війна з рф

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Почаївська громада зустріла тіло загиблого Героя, ТОКАРА Сергія Петровича, який відважно боронив рідну землю від початку повномасштабного вторгнення ворога.
Нагадаємо, 12.02.2024 року, загинув внаслідок поранень, отриманих в результаті ворожого мінометно-артилерійського обстрілу, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, вірний військовій присязі, загинув старший вогнеметник взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини ТОКАР Сергій Петрович, 01.06.1995 р.н. житель с. Валігури, Почаївської територіальної громади.
Щоб віддати честь полеглому воїну біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України в м. Почаїв провели поминальну панахиду за участі священнослужителів.
Після спільної молитви домовину з тілом воїна повезли до рідного дому загиблого.
Чин похорону Сергія ТОКАРА розпочнеться сьогодні об 11:00 год.

Теги: похорон, військовий загинув, Сергій Токар

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