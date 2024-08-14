До Копичинецької громади завітав мер Львова

Як відомо, мер Львова Андрій Садовий є відомою в Україні людиною, що намагається центр Галичини та українства перетворити у розвинуте та перспективне місто європейського зразка.

Молодим, активним та перспективним на Тернопіллі є і Богдан Келічавий, що разом зі своєю командаю намагається вдихнути друге життя у Копичинці та окружні села цього регіону. Тому обом лідерам місцевого самоврядування було про що поговорити під час цієї зустрічі. Візит мав на меті обмін досвідом і сприяння подальшій співпраці між громадами.

Під час візиту Андрія Садового до Копичинецької громади відбулося знайомство з життям громади, яке зі зрозумілих причин відрізняється. Але обоє керівників місцевого самоврядування наголосили і на ряді спільних проблем, з якими доводиться їм щоденно стикатися, забезпечуючи життєдіяльність громад у цей складний і військовий, і соціально-економічний час.

Під час візиту Андрій Садовий поділився досвідом розвитку та управління містом. Він також відвідав Гуманітарний штаб Благодійного фонду «Навколо» та Благодійного фонду «Посмішка ЮА», де побачив, як активно працюють над підтримкою громади у різних сферах. Особливу його увагу привернула діяльність цих фондів, що спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, які потребують підтримки.

Ознайомився з історіями адаптації та успішного бізнесу у Копичинцях. Так, Валентина Трюхан, яка евакуювалася з Запоріжжя, поділилася своїм досвідом інтеграції в нову громаду. Її історія стала прикладом успішної адаптації та підтримки, яку надають місцеві організації.

Мер також відвідав релоковане підприємство «Меблі-Техностиль», що успішно адаптувалося до нових умов та продовжує свою діяльність у Копичинцях.

Андрій Садовий обговорив із представниками Копичинецької громади перспективи подальшої співпраці між Львовом та Копичинцями.