До дня народження Тернополя

У Тернополі готуються відзначити річницю першої письмової згадки про місто, яка датується 15 квітня 1540 року. З цієї нагоди упродовж кількох днів відбудеться низка культурно-мистецьких та пізнавальних заходів про історію, традиції і сучасне життя громади.
09 квітня, 15.00
Мистецька імпреза «Тернопіль очима молоді»
Бібліотека-філія №4 для дорослих (бульвар Данила Галицького, 6)
14 квітня, 13.00
Літературний пульс «Обличчя нашого міста»
Студія «Коронація слова». Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)
15 квітня /впродовж дня
Мистецька виставка творів живопису та графіки
Український Дім (бульвар Тараса Шевченка, 27)
15 квітня /впродовж дня
Пленерні майстер-класи «Перша згадка про Тернопіль»
Театральний майдан, вул. Петра Конашевича Сагайдачного (сквер по вул. В’ячеслава Чорновола)
15 квітня /впродовж дня
Мистецька імпреза «Духовні скарби Тернопілля: від першої згадки до сьогодення»
ЕтноЦентр /Бібліотека-філія №4 для дорослих (бульвар Данила Галицького, 6)
15 квітня, 12.00
Інтерактивна година «Сторінки стародавнього Тернополя»
Центральна дитяча бібліотека (вул. Миру, 4А)
15 квітня, 12.00
День краєзнавства «Мандрівка в далеке минуле мого міста»
Бібліотека-філія №3 для дорослих (вул. Дарії Віконської,1)
15 квітня, 12.35
Голосні читання «Легенди мого міста»
Музей національної іграшки
Бібліотека-філія №5 для дітей (вул. Василя Стуса, 4)
15 квітня, 13.00
Презентація книги «Старий Парк Тернополя»
Центральна міська бібліотека (вул. Руська, 31)
15 квітня, 13.00
Екскурс в минуле «15 квітня – день в історії Тернополя»
Еко-бібліотека, бібліотека-філія № 5 для дорослих (проспект Злуки, 33)
15 квітня, 13.00
Виставка вишитих картин «Тернопіль у барвах серця»
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» (вул. Івана Франка, 21)
15 квітня, 13.00
Літературний пульс «Обличчя нашого міста»
Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)
15 квітня, 13.00
Історико-краєзнавчий пазл «Славетні імена в історії Тернополя».
Студія «Коронація слова», Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)
15 квітня, 13.30
Історичний екскурс «Моє місто – моя гордість»
Бібліотека-філія №8 для дорослих (вул. Богдана Лепкого, 6)
15 квітня, 16.00
Екскурсія «Тернопіль. Початок»
Туристично-інформаційний центр (вул. Михайла Грушевського, 2)
Попередня реєстрація за тел.: (098) 0 520 720.
Тернополяни і гості міста можуть долучитися до подій, відчути атмосферу минулого та сьогодення і відкрити для себе нові сторінки історії Тернополя.