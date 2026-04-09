До дня народження Тернополя

У Тернополі готуються відзначити річницю першої письмової згадки про місто, яка датується 15 квітня 1540 року. З цієї нагоди упродовж кількох днів відбудеться низка культурно-мистецьких та пізнавальних заходів про історію, традиції і сучасне життя громади.

09 квітня, 15.00

Мистецька імпреза «Тернопіль очима молоді»

Бібліотека-філія №4 для дорослих (бульвар Данила Галицького, 6)

14 квітня, 13.00

Літературний пульс «Обличчя нашого міста»

Студія «Коронація слова». Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)

15 квітня /впродовж дня

Мистецька виставка творів живопису та графіки

Український Дім (бульвар Тараса Шевченка, 27)

15 квітня /впродовж дня

Пленерні майстер-класи «Перша згадка про Тернопіль»

Театральний майдан, вул. Петра Конашевича Сагайдачного (сквер по вул. В’ячеслава Чорновола)

15 квітня /впродовж дня

Мистецька імпреза «Духовні скарби Тернопілля: від першої згадки до сьогодення»

ЕтноЦентр /Бібліотека-філія №4 для дорослих (бульвар Данила Галицького, 6)

15 квітня, 12.00

Інтерактивна година «Сторінки стародавнього Тернополя»

Центральна дитяча бібліотека (вул. Миру, 4А)

15 квітня, 12.00

День краєзнавства «Мандрівка в далеке минуле мого міста»

Бібліотека-філія №3 для дорослих (вул. Дарії Віконської,1)

15 квітня, 12.35

Голосні читання «Легенди мого міста»

Музей національної іграшки

Бібліотека-філія №5 для дітей (вул. Василя Стуса, 4)

15 квітня, 13.00

Презентація книги «Старий Парк Тернополя»

Центральна міська бібліотека (вул. Руська, 31)

15 квітня, 13.00

Екскурс в минуле «15 квітня – день в історії Тернополя»

Еко-бібліотека, бібліотека-філія № 5 для дорослих (проспект Злуки, 33)

15 квітня, 13.00

Виставка вишитих картин «Тернопіль у барвах серця»

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» (вул. Івана Франка, 21)

15 квітня, 13.00

Літературний пульс «Обличчя нашого міста»

Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)

15 квітня, 13.00

Історико-краєзнавчий пазл «Славетні імена в історії Тернополя».

Студія «Коронація слова», Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)

15 квітня, 13.30

Історичний екскурс «Моє місто – моя гордість»

Бібліотека-філія №8 для дорослих (вул. Богдана Лепкого, 6)

15 квітня, 16.00

Екскурсія «Тернопіль. Початок»

Туристично-інформаційний центр (вул. Михайла Грушевського, 2)

Попередня реєстрація за тел.: (098) 0 520 720.

Тернополяни і гості міста можуть долучитися до подій, відчути атмосферу минулого та сьогодення і відкрити для себе нові сторінки історії Тернополя.