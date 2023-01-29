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До 8 років тюрми кожній: на Тернопіллі впіймали магазинних злодійок

29.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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На Тернопільщині судитимуть двох жінок, які вкрали з магазинів товар. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Дві події між собою не пов’язані. Одна з них трапилася у Тернополі, інша – в Гусятині.

У першому випадку оперативники Тернопільського РУП встановили, що місцева мешканка обікрала один з магазинів, непомітно пронісши повз каси товар без оплати.

«А в Гусятині підозрюваній не вдалося завершити задумане. На виході з крамниці її затримав працівник охорони, який викликав на місце правоохоронців. Жінка хотіла привласнити пляшку елітного алкоголю. Особу підозрюваної швидко встановили. Нею виявилася  мешканка Копичинців. Жінка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних протиправних дій», – повідомляють в ГУНП у Тернопільській області.

Відомості про обидві події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Міри покарання обвинуваченим обере суд.

Джерело: Тернополянни

Теги: поліція, суд, пограбування магазинів

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