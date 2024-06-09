До 8 років позбавлення волі загрожує тернополянину за “вплив” на ВЛК

До 8 років позбавлення волі загрожує фігуранту кримінального провадження, який за гроші обіцяв «вплинути» на членів військово-лікарської комісії.

На протиправній діяльності слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки та співробітниками військової контррозвідки СБУ викрили 37-річного місцевого жителя. Підозрюваний допомагав чоловікам отримувати документи про «тимчасову непридатність» до військової служби.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що чоловік запевняв «клієнтів» у тому, що має зв’язки серед членів військово-лікарської комісії, й без проблем зможе домовитися про необхідний діагноз. Свої послуги оцінював у 12 000 доларів.

Одразу після отримання обумовленої суми, а це майже 473 тисячі гривень, «бізнесмена» затримали працівники поліції.

Провадження за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України слідчі поліції скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.