Щороку у другу неділю вересня в Україні вшановують пам’ять депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

9 вересня 1944 року відбулося підписання Угоди між УРСР та Польським комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР, що стало початком масових депортацій українців з їх етнічних земель. Загалом було переселено 482109 осіб (122454 українських родин), зокрема, на Тернопільщину — близько 170 000 осіб.

6 травня 1947 року уряди ПНР і УРСР оголосили спільну заяву про закінчення переселення поляків із території УРСР до Польщі і українського населення з території Польщі до УРСР.

Цю трагедію називають по-різному: репатріація, евакуація, добровільне повернення в Україну, проте насправді це було насильницьке позбавлення права українців жити на землі дідів-прадідів. Людей вигнали з їх домівок, змусили покинути ліси, поля, нажите тяжкою працею майно.

У Тернопільський обласний краєзнавчий музей завітав Олександр Венгринович — український громадський діяч, голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Разом із директором музею Яремою Шатарським та заступницею Наталією Чекановою гість оглянув виставку “Вирвані з корінням…”, яку нещодавно відкрили у музеї до 78-ї річниці депортації етнічних українців з території Польщі.

На виставці представлені чорно-білі та кольорові фотокартки з родинних архівів переселенців, рідкісні книги, карта Лемківщини та копія Закону України «Про визнання депортованими громадян України які у 1944—1951 рр. були примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію СРСР» тощо. Родзинкою експозиції є автентичні жіночі святкові костюми, привезені із села Заліська Воля Ярославського повіту (Надсяння) та села Чарне Горлицького повіту (Лемківщина).

Виставка «Вирвані з корінням…» доносить до сучасного покоління велику трагедію етнічної гілки українців з великою історією, звичаями, традиціями. Відвідати її можна до 22 вересня.