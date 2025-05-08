До 7 років засудили чоловіка, який понад пів року ґвалтував свою неповнолітню дочку

За публічного обвинувачення прокурорів Чортківської окружної прокуратури, Чортківський районний суд визнав винуватим жителя одного із сіл цього району у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що чоловік понад пів року у власному будинку ґвалтував свою дочку, з якою він проживав разом зі своїм батьком.

Маму дівчинки позбавлено батьківських прав і вона не мешкала з ними. Наприкінці червня минулого року, коли чоловік вчергове здійснив наругу над дочкою, тітка дівчинки, яка раптово зайшла до кімнати, побачила, як він поспіхом одягався. Дитина боялась при ньому розказати, що трапилось, але згодом розповіла тітці, що вже більш як 6 місяців її ґвалтує рідний батько. Він пригрозив, що вижене доньку з дому, якщо вона комусь про це розкаже. Жінка викликала поліцію і правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні.

Обвинувачений на суді свою вину визнав, сказав, що розкаюється у вчиненому і хоче йти захищати Батьківщину.

Обвинувачений перебуває під вартою. Вирок суду ще не вступив у законну силу.