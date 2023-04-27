До 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею

20-21 квітня відбулася Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Традиції краєзнавства: регіональний аспект», присвячена 110-річчю Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Ця подія об’єднала не лише музейників, а й науковців, краєзнавців, освітян із різних регіонів України (Бережани, Борщів, Бучач, Денисів, Заліщики, Збараж, Київ, Львів, Микулинці, Підгірці, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чигирин, Чортків).

Співорганізаторами виступили: Тернопільська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Державний архів Тернопільської області, ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Тернопільське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

З вітальним словом виступили: директор департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк, кандидат економічних наук, директор ТОВ «Маркетингові технології ПБС», депутат Тернопільської обласної ради, просвітянин, фалерист Михайло Тимошик, кандидат географічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Вітенко, начальник відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Наталія Собкович.

Художник-графік, член Національної спілки дизайнерів України Володимир Окрутний подарував до ювілею музею авторський екслібрис. Кандидат історичних наук, доцент, директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський вручив копію з оригіналу запрошення на офіційне відкриття музею, датовану 11.04.1913 р., яка збагатить фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Щедрими дарунками поповниться музейна збірка від ученого секретаря Державного історико-архітектурного заповідника в м. Бережани Надії Волинець, директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана Савака, заступника директора з наукової роботи Бережанського краєзнавчого музею Миколи Проціва, молодшого наукового співробітника Національного заповідника «Замки Тернопілля» Наталії Ганусевич, науковців Меморіального музею-садиби Соломії Крушельницької в с. Біла.

Роботу пленарного засідання модерували: заступник директора з наукової роботи ТОКМ Наталія Чеканова та завідувач відділу нової та новітньої історії ТОКМ Володимир Пукач.

Учасники конференції представляли свої напрацювання за 11 напрямками, поділилися результатами краєзнавчої діяльності про минувшину та сьогодення. Озвучено нові дослідження про музей, його історію, видатні постаті, фондові збірки.

Розпочав пленарне засідання завідувач відділу стародавньої історії ТОКМ Олег Гаврилюк доповіддю про відкриття музею у Тернополі і його розвиток у 1913–1947 роках. Про сучасну будівлю Тернопільського обласного краєзнавчого музею розповів завідувач сектору відділу науково-просвітницької роботи установи Сергій Куницький. Олена Крупніцька, старший науковий співробітник художньо-рекламного відділу, «розкрила поетику вітражу», ознайомивши присутніх з мистецькими творами інтер’єру музею.

З доповідями також виступили: Наталія Собкович, Федір Полянський, Наталія Бойко, Надія Волинець, Руслан Підставка, Олена Кохан, Микола Проців, Богдан Савак, Софія Сивук, Вікторія Порохняк, Альона Якубець, Анна Малініна, Таїса Сидорчук, Наталія Ганусевич, Тетяна Серемуля, Олена Свистун, Людмила, Бочарова, Володимир Пукач, Степан Костюк та інші.

Другий день Всеукраїнської конференції розпочався з вітального слова доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри географії та методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка Лесі Заставецької та голови Тернопільського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Петра Шимківа.

Модератори пленарного засідання: заступник директора з наукової роботи ТОКМ Н. Чеканова та учений секретар ТОКМ І. Гаргай. З доповідями виступили: Леся Заставецька, Тарас Заставецький, Оксана Семеген – ТНПУ ім. В. Гнатюка; Андрій Гречило – Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Галина Бахматюк – Бережанський краєзнавчий музей; Олена Співак – КЗ «Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова»; Ярослав Дзісяк та Ганна Шустик – Відокремлений структурний підрозділ «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»; Левик Андрій – Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України; науковці Тернопільського обласного краєзнавчого музею – Галина Завіша, Марія Луцька, Роман Мацелюх. Головний зберігач фондів ТОКМ Ірина Ленчук представила унікальну колекцію рідкісних пам’яток матеріальної та духовної культури із фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Доповіді дослідників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.