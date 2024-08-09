День міста у Тернополі: розклад заходів на 15 серпня

Традиційно День міста відзначався в день християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Цьогоріч День міста у Тернополі вперше відзначатимуть 15 серпня. Таке рішення було прийняте у зв’язку з переходом на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, повідомляють у міській раді.
З нагоди свята у Тернополі відбудуться культурні та спортивні заходи. Серед запланованого: урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер-концерт, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, виставки-інсталяції, фестиваль «Адаптивні види спорту», турніри та інше.
Заходи до Дня міста Тернополя 15 серпня 2024
Локація: Майдан Волі.
Локація: Микулинецьке кладовище/Пантеон Героїв України.
Локація: Парк Тараса Шевченка.
Локація: вул. Михайла Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.
10.30 год. – з нагоди Дня міста Тернополя для жителів та гостей громади безкоштовний перегляд фільму «Загін Супергероїв».
Локація: вул. Івана Франка, 8
Локація: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 55/Церква Успіння Пресвятої Богородиці.
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника Івана Франка.
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.
Локація: Парк Тараса Шевченка
Локація: Парк Тараса Шевченка
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника І. Франка.
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.
Локація: бульвар Тараса Шевченка, 27/Український Дім.
Локація: сквер по вул. В’ячеслава Чорновола.
Локація: Театральний майдан.
Локація: вул. Володимира Великого/Церква Святого Апостола Петра.
Локація: вул. Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.
Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля пам’ятника Івана Франка.
Локація: Парк Тараса Шевченка/Літня естрада.
Локація:Парк Тараса Шевченка/Набережна ставу біля причалу катерів.
Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля Арт-конструкції «Дякую Вам, Герої».