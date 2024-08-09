День міста у Тернополі: розклад заходів на 15 серпня

Традиційно День міста відзначався в день християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Цьогоріч День міста у Тернополі вперше відзначатимуть 15 серпня. Таке рішення було прийняте у зв’язку з переходом на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, повідомляють у міській раді.

З нагоди свята у Тернополі відбудуться культурні та спортивні заходи. Серед запланованого: урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер-концерт, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, виставки-інсталяції, фестиваль «Адаптивні види спорту», турніри та інше.

Заходи до Дня міста Тернополя 15 серпня 2024

09.00 год. – урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України в рамках 484-ї річниці Дня міста Тернополя.

Локація: Майдан Волі.

10.00 год. – молебень із вшанування пам’яті всіх загиблих Героїв України.

Локація: Микулинецьке кладовище/Пантеон Героїв України.

10.00 год. – Турнір з баскетболу 3х3 «TE BASKET 2024».

Локація: Парк Тараса Шевченка.

10.00 год. – безкоштовна екскурсія «Таємниці Старого Замку».

Локація: вул. Михайла Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.

10.30 год. – з нагоди Дня міста Тернополя для жителів та гостей громади безкоштовний перегляд фільму «Загін Супергероїв».

Локація: вул. Івана Франка, 8

11.00 год. – Божественна літургія та подячний молебень за мир в Україні.

Локація: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 55/Церква Успіння Пресвятої Богородиці.

13.00 год. – кавер-концерт Муніципального Галицького камерного оркестру.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника Івана Франка.

13.00 год. – виставка-інсталяція просто неба «День міста: дата, наповнена змістом».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

14.00 год. – Фестиваль «Тернопіль спортивний».

Локація: Парк Тараса Шевченка

14.00 год. – Фестиваль «Адаптивні види спорту».

Локація: Парк Тараса Шевченка

14.00 год. – вручення сертифікатів кращим випускникам закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту у 2024 році.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника І. Франка.

15.00 год. – відкриття нової зірки на «Алеї Зірок» Тернополя – Зірка Родинам Героїв.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

16.30 год. – церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди 484-ї річниці Дня міста Тернополя та вручення міської літературної премії імені Михайла Левицького.

Локація: бульвар Тараса Шевченка, 27/Український Дім.

16.00 год. – простір емоційного розвантаження та розвитку мешканців громади.

Локація: сквер по вул. В’ячеслава Чорновола.

17.00 год. – відкриття фестивалю вуличних мистецтв «Твій SТART».

Локація: Театральний майдан.

17.00 год. – благодійний концерт на підтримку ЗСУ учнів та викладачів Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького.

Локація: вул. Володимира Великого/Церква Святого Апостола Петра.

17.30 год. – костюмована екскурсія «Тернопільські замальовки».

Локація: вул. Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.

18.00 год. – музична платформа в рамках фестивалю вуличних мистецтв «Твій SТART» від Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського.

Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля пам’ятника Івана Франка.

19.00 год. – мистецько-патріотичний концерт на підтримку ЗСУ «Ми єдині» за участі Палацу культури «Березіль», Центру творчості дітей та юнацтва.

Локація: Парк Тараса Шевченка/Літня естрада.

19.00 год. – благодійний концерт на підтримку ЗСУ Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі».

Локація:Парк Тараса Шевченка/Набережна ставу біля причалу катерів.

20.00 год. – літературно-акустичний вечір «Повернись живим»/ вечір музики та літератури. Презентація Артбуку «Обличчя сучасних Героїв.

Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля Арт-конструкції «Дякую Вам, Герої».