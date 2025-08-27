«Дністер» та «Агрон» зіграли чергові поєдинки в аматорському чемпіонаті

24 серпня у другому турі чемпіонату України серед аматорів у першій групі великогаївський «Агрон» і заліщицький «Дністер» зіграли свої чергові поєдинки. «Дністер» на виїзді здолав ФК «Миколаїв» з Львівщини, а «Агрон» вдома зіграв внічию із ФК «Тростянець» з Волинської області.

Футболісти «Миколаєва» швидко вийшли вперед на початку першого тайму Олег Тракало зрізав мяча у власні ворота – 1:0. На 33-ій хвилині футболісти «Дністра зрівняли рахунок. Після навісу з кутового Микола Ландяк з близькою відстані відправив м’яча у ворота господарів – 1:1.

У другому таймі миколаївці знову пропустили під час кутового: подачу партнера від прапорця на ближній стійці головою замкнув Юрій Захарків, тож у підсумку – 1:2 на користь заліщицьких футболістів.

ФК «Миколаїв» – ФК «Дністер» – 1:2 (1:1).

Голи: Тракало (4, автогол). – Ландяк (33), Захарків (56).

«Агрон» приймав досить таки, як виявилося, непоступливий ФК «Тростянець». Було багато боротьби, але перший тайм так і звершився з нулями на табло.

У другому таймі глядачі побачили два забитих м’ячі. Спочатку гості на 69-й хвилині відкрили рахнок, а через 15 хвилин Тарас Гром’як відновив паритет на футбольному полі – 1:1. Щоб вирвати перемогу господарям не вистачило зусиль та часу.

ФК «Агрон» – ФК «Тростянець» – 1:1 (0:0).

Голи: Гром’як (83). – Цурупін (69).

Після другого туру в «Дністра» та «Агрона» по чотири залікових пункти.

У третьому турі 6 вересня тернопільські команди зіграють між собою «Дністер» прийматиме «Агрон».